Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın." uyarısında bulundu.