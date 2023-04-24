Video Haber Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı | Video
Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı | Video

Bakan Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı | Video

24.04.2023 | 18:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

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