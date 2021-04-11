Video Haber Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video

Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video

Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video
11.04.2021 | 19:30

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi projesine de çöktü.

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