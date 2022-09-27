Video Haber Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

27.09.2022 | 17:49

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

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