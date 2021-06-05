Başkan Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nin ardından Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.