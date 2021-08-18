Başkan Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Etiyopya'nın barışı ve huzuru bizim için önemlidir. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluklar tüm bölge halkını etkileyecektir." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasına son verirken, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiği bilgisini de paylaştı. Etiyopya Başbakanı Ahmed, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke olduğunu belirterek, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...