Başkan Erdoğan karşıladı: Etiyopya Başbakanı Ankara'da | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Ahmed onuruna resmi akşam yemeği verecek.