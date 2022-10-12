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OTOMATİK OYNAT
01:18
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti | Video 12.10.2022 | 08:45
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Bakan Karaismaoğlu "Büyük Türkiye'nin altyapısını kuruyoruz" | Video 11.10.2022 | 18:29
05:15
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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 11.10.2022 | 17:40
04:04
Mahmut Övür | 'Vahşi kapitalizm' unutuldu mu? 11.10.2022 | 15:57
00:48
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı | Video 11.10.2022 | 15:11
12:11
03:48
Hasan Basri Yalçın | Hakların gerçekçi garantisi siyasettir 11.10.2022 | 14:29
05:47
Hilal Kaplan | Macron'un Avrupa'ya kalp masajı ve Türkiye 11.10.2022 | 12:28
02:10
Mehmet Barlas | Avrupa'da haritalar değişiyor 11.10.2022 | 12:23
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CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı | Video 11.10.2022 | 11:29
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Otelin çatı katı alev alev yandı | Video 10.10.2022 | 22:31
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştireceği görüşme için Kazakistan'a gitti.