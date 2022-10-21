Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, bu işin acemisi" | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrasında uçakta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın "Türkiye’den NATO üyeliği için destek bekleyen İsveç’in haklarında 3’er kez müebbet istenen bu firarilere ev sahipliği yapmasını, onlara kucak açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez." ifadelerini kullandı.