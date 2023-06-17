Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: "İş koltuktan kalkmaya gelince dikdatör oldular" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde muhalefetteki taht kavgalarını değerlendirdi. "Baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var" dedi. Defalarca seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise şöyle seslendi: Millete demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı…
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