Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: "İş koltuktan kalkmaya gelince dikdatör oldular" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde muhalefetteki taht kavgalarını değerlendirdi. "Baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var" dedi. Defalarca seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise şöyle seslendi: Millete demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı…