Başkan Erdoğan komutanlara seslendi: Bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK komuta kademesine seslendi. Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit ile Zap ve Suriye'nin kuzeyinde önemli mücadeleler verildiğini kaydederek, "İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak" dedi.