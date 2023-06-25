Video Haber Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video

25.06.2023 | 20:12

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Rusya'da yaşanan gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyeliği masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya zarar verdiği kaydetti.

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