Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Rusya'da yaşanan gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyeliği masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya zarar verdiği kaydetti.