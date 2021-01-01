Video Haber Başkan Erdoğan yeni yılda sınırdaki Mehmetçik'e seslendi! | Video

Başkan Erdoğan yeni yılda sınırdaki Mehmetçik'e seslendi! | Video

Başkan Erdoğan yeni yılda sınırdaki Mehmetçik'e seslendi! | Video
01.01.2021 | 00:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'daki Mehmetçik'e seslendi. Van Çatak Belbuka Tepe Karakolu'nda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan Başkan Erdoğan karakol komutanı ile görüştü ve Mehmetçik'e seslendi.

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