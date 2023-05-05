Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Doğu Anadolu'nun önemli illerinden Erzurum'a geldi. Başkan Erdoğan'ın Erzurum şehir merkezine girişinde ise vatandaşlar sevgi seli oluşturdu. Erzurum şehir girişi Erdoğan coşkusuyla miting alanına döndü.
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