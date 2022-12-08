Video Haber Başkan Erdoğan'dan 2023 Zirvesi'ne video mesaj: "Enflasyonun boynunu kıracağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan 2023 Zirvesi'ne video mesaj:

Başkan Erdoğan'dan 2023 Zirvesi'ne video mesaj: "Enflasyonun boynunu kıracağız" | Video

08.12.2022 | 09:45

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Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla bu sıkıntılı dönemi rahat geçiren ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullanırken, "Enflasyonun boynunu kıracağız." dedi

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