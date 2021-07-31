Video Haber Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar
31.07.2021 | 16:40

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Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar 15:35
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Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesinde... Erdoğan, Manavgat'ta havadan incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Erdoğan incelemeleri sonrası Manavgat'ta açıklamalarda bulundu.

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