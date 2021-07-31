Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesinde... Erdoğan, Manavgat'ta havadan incelemelerde bulundu. Erdoğan daha sonra ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Erdoğan incelemeleri sonrası Manavgat'ta açıklamalarda bulundu.