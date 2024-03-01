Başkan Erdoğan'dan Antalya'dan dünyaya net mesaj: "Gazze’de yaşananlar savaş değil soykırımdır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına bir kez daha vurgu yapan Başkan Erdoğan, "On binlerce insanın hayatını kuracak tarihi bir fırsat heba edildi. Kura temelli uluslarlarası düzenin iflas bayrağını çektiği yer Gazze olmuştur. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan barbarlığı hepimiz şahitlik ettik. 30 binden fazla Gazze'li şehit edildi. Burada bir hususu açık ve net ifade etmek isterim. Burada milyarlarca insanın hukuka dair inancı da yok edildi. Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırımdır."