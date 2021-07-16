Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar "KKTC'de bir müjde açıklayacağım" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü KKTC'ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC parlamentosunda milletvekillerine hitabımız olacak. KKTC'de müjdesini parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var." dedi.