Başkan Erdoğan'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı! | Video
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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri'ni selamlıyorum.