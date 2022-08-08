Başkan Erdoğan'dan dünyaya Mescid-i Aksa mesajı! "Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunudu. İsrail'in Filistin'li masumlara saldırılarına da değinen Başkan Erdoğan şunları söyledi: İsrail ile ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça belirtiyoruz. Çocukların daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.