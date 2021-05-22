Başkan Erdoğan'dan gençler için paylaşım: Görevim siz gençlerimizin yükünü almak | Video

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere mesaj verdi. Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" dedi.