Başkan Erdoğan'dan gençler için paylaşım: Görevim siz gençlerimizin yükünü almak | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
01:00
00:22
00:23
12:01
01:38
00:50
01:20
02:16
SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz | Video 21.05.2021 | 19:15
02:53
06:02
01:27
Başkan Erdoğan direksiyona geçti, ilk geçişi yaptı | Video 21.05.2021 | 14:17
04:58
Hilal Kaplan | Akşener ve ‘güneyde sevdiğim ülke’ 21.05.2021 | 14:13
03:42
Melih Altınok | Türkiye bu mutfak dolaplarından artık kurtulmalı! 21.05.2021 | 14:10
00:30
02:51
Haşmet Babaoğlu | Pandeminin başlangıç günlerinde... 21.05.2021 | 12:46
04:13
Burhanettin Duran | Biden yönetimini asıl zora düşüren Netanyahu 21.05.2021 | 12:44
02:56
04:04
Mahmut Övür | Cehape zihniyeti 21.05.2021 | 11:57
00:53
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 21.05.2021 | 11:35
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere mesaj verdi. Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım" dedi.