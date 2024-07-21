Başkan Erdoğan'dan GKRY ve Yunanistan'a 'üs' mesajı: "Gördükleri zaman onlara yeter" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini kaydederek, "Artık onları bekleyen son yakındır. Bu ülkenin insanlarına çektirdikleri acıların hesabı soruluyor. Terör meselesini kökünden bitireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, GKRY ve Yunanistan'ın 'deniz üssü' planıyla ilgili de çok net bir mesaj verdi. Erdoğan, yeni bir doğalgaz gemisi ve platformu alındığını kaydederek, "Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" ifadelerini kullandı.
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