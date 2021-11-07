Başkan Erdoğan'dan "güven" mesajı: "Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap etti. Başkan Erdoğan, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum." dedi.