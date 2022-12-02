Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor" dedi.