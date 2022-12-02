Video Haber Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video

Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video

02.12.2022 | 10:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor" dedi.

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