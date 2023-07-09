Başkan Erdoğan’dan Türkiye Kızılay Derneğinin Olağanüstü Genel Kuruluna videolu mesaj 09.07.2023 | 13:57 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneğinin Olağanüstü Genel Kuruluna videolu mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, video mesajında genel kurula katılan yöneticilere, misafirlere selam gönderdi. Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel merkez genel kurulunun başarılı geçmesini, kurum için hayırlara vesile olmasını dilediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"1868'den beri ülkemizdeki bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanların imdadına koşan Kızılay mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah Rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılay'ı, ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah veriyor. Kurumumuz başarılı faaliyetleriyle bir buçuk asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeliyle çok önemli bir boşluğu doldurmak 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay'ımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir. Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay'a sahip çıkmak tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay derneğimizin olağanüstü genel merkez genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."