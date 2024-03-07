Belçika’dan Gazze'ye havadan yardım operasyonu
Belçika Savunma Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne ilk kez havadan yardım operasyonu düzenledi.
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