Video Haber Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video

Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video

Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video
08.08.2020 | 08:18

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Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem endişeye sebep oldu! Bitlis'teki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler...

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