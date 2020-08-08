Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video
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Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 08.08.2020 | 08:18
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Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem endişeye sebep oldu! Bitlis'teki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler...