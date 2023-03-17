Böyle hainlik olmaz; depremzedeler için toplanan 25 ton gıda malzemelerini çaldılar | Video
Mersin’de Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, toplamda 25 ton gıda malzemelerini çalan 3 kişi tutuklandı.
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