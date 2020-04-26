Brad Pitt, ABD Başkanı Donald Trum ile böyle dalga geçti | Video
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ABD'de corona virüsü (Covid 19) salgını ile mücadelede bir numaralı isim Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'yi, ünlü film yıldızı Brad Pitt canlandırdı. Pitt, Dr. Fauci canlandırmasıyla ABD Başkanı Donald Trump'la da dalga geçti, izleyenler gülmekten kırıldı.