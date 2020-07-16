CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü | Video

CHP, çoklu baronun kurulmasının önünü açan ve Meclis'te geçtiğimiz günlerde görüşülerek yasalaşan Avukatlık Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. İçtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullandı.