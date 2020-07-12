Video Haber CHP'li Kemal Karataş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: En olumsuz kurultay olacak | Video

CHP'li Kemal Karataş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: En olumsuz kurultay olacak | Video

CHP'li Kemal Karataş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: En olumsuz kurultay olacak | Video
12.07.2020 | 02:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP'li Kemal Karataş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: En olumsuz kurultay olacak | Video 02:07
CHP'li Kemal Karataş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: En olumsuz kurultay olacak | Video 12.07.2020 | 02:20
Ali Erbaş A Haber'de konuştu: Ayasofya aslına rücu etti | Video 34:18
Ali Erbaş A Haber'de konuştu: "Ayasofya aslına rücu etti" | Video 11.07.2020 | 22:40
İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video 04:00
İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video 11.07.2020 | 20:20
İşte geçmişten günümüze FETÖ gerçeği! 40 yıllık ihanet ağı nasıl ortaya çıktı? | Video 01:14:32
İşte geçmişten günümüze FETÖ gerçeği! 40 yıllık ihanet ağı nasıl ortaya çıktı? | Video 11.07.2020 | 20:24
Son dakika! 11 Temmuz koronavirüs rakamları belli oldu. Bakan Koca vaka sayısı düşen illeri açıkladı | Video 03:39
Son dakika! 11 Temmuz koronavirüs rakamları belli oldu. Bakan Koca vaka sayısı düşen illeri açıkladı | Video 11.07.2020 | 19:38
Hakurk’ta EYP imhası | Video 00:37
Hakurk’ta EYP imhası | Video 11.07.2020 | 19:18
Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi! | Video 01:24
Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi! | Video 11.07.2020 | 19:18
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 18:17
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 11.07.2020 | 16:59
Ayasofya Camii'nde ilk namaz nasıl kılınacak? Arkeologlardan flaş 'Turist yolu' önerisi | Video 02:02
Ayasofya Camii'nde ilk namaz nasıl kılınacak? Arkeologlardan flaş 'Turist yolu' önerisi | Video 11.07.2020 | 16:15
CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu neden Ayasofya Camii konusunda hala sessiz? | Video 01:58
CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu neden Ayasofya Camii konusunda hala sessiz? | Video 11.07.2020 | 16:08
GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi | Video 02:19
GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi | Video 11.07.2020 | 15:59
Son Dakika: İzmir'de gizlice genç kızları görüntüleyen emekli hakime 'Yaşlı Sapık' iddiasında flaş gelişme | Video 00:43
Son Dakika: İzmir'de gizlice genç kızları görüntüleyen emekli hakime 'Yaşlı Sapık' iddiasında flaş gelişme | Video 11.07.2020 | 15:44
CHP'nin Ayasofya Camii sessizliği | Video 01:41
CHP'nin Ayasofya Camii sessizliği | Video 11.07.2020 | 14:35
Baro düzenlemesi TBMM'de kabul edildi | Video 01:33
Baro düzenlemesi TBMM'de kabul edildi | Video 11.07.2020 | 13:08
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı | Video 04:18
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı | Video 11.07.2020 | 13:03
İşte Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin hikayesi | Video 10:50
İşte Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin hikayesi | Video 11.07.2020 | 12:23
CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video 02:44
CHP ve HDP'nin Ayasofya Camii rahatsızlığı | Video 11.07.2020 | 12:11
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nda flaş duyuru! 'Etkisiz hale getirildiler' | Video 00:31
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nda flaş duyuru! 'Etkisiz hale getirildiler' | Video 11.07.2020 | 10:21
İşte sosyal medyada gündem olan Necmettin Erbakan'ın 'Ayasofya'lı veda videosu | Video 00:09
İşte sosyal medyada gündem olan Necmettin Erbakan'ın 'Ayasofya'lı veda videosu | Video 11.07.2020 | 01:46
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu | Video 05:35
Dünya basını Ayasofya'yı konuştu | Video 11.07.2020 | 01:45

CHP’nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına önemli açıklamalarda bulundu. CHP’de yaşanacak kurultayı değerlendiren Karataş, "CHP en olumsuz kurultayını yapacak" şeklinde konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'de yaşanacak kurultayı değerlendiren Karataş, "CHP en olumsuz kurultayını yapacak" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA