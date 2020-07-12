CHP'li Kemal Karataş'tan A Haber'de flaş açıklamalar: En olumsuz kurultay olacak | Video
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CHP’nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına önemli açıklamalarda bulundu. CHP’de yaşanacak kurultayı değerlendiren Karataş, "CHP en olumsuz kurultayını yapacak" şeklinde konuştu.
CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'de yaşanacak kurultayı değerlendiren Karataş, "CHP en olumsuz kurultayını yapacak" şeklinde konuştu.