Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul etti

29.10.2024 | 14:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhuriyet'in 101'inci yıldönümü vesilesi ile Beştepe'de tebrikleri kabul etti.

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