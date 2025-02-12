Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'ya Togg aracı hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg aracı hediye etti. Erdoğan ile Subianto, teslim töreninde aracın önünde poz verdi. Subianto'ya araç hakkında bilgi veren Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Ses falan duyamazsın" ifadelerini kullandı. Subianto ise Erdoğan'a teşekkür etti.
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