Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video

10.06.2023 | 18:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşme gerçekleştirdi.

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