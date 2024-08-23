DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı 23.08.2024 | 08:12 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 5 gün içerisinde 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-9" operasyonları düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.