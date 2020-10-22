Video Haber DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
22.10.2020 | 17:07

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DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu. Kalyoncu, "Türkiye enerji sektöründe önemli kazanımlar elde etti. DEİK bünyesinde enerji sektöründe farkındalık oluşturulması için çalışıyoruz." dedi.

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