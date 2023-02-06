DEPREM SON DAKİKA… Deprem bilançosu ağırlaşıyor! 4 Bakandan flaş deprem açıklaması | Video
SON DAKİKA DEPREM HABERİ… Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Türkiye, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep'te 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Depremin ardından ise Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkım meydana geldi. Devlet, tüm birimleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçerken 4 bakandan son dakika açıklamaları geldi. İşte, Kandilli, AFAD son depremler ile son dakika haberinin tüm ayrıntıları...
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