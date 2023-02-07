DEPREM SON DAKİKA: Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı! | Video
SON DAKİKA HABERİ: 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı. Arama kurtarma çalışmalarında gözyaşları sel olup aktı. Hatay'da 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da Rümeysa adlı genç kızımız faciadan 27 saat sonra kurtarıldı. Gaziantep'te ise yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...
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