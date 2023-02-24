Deprem sonrası Konya'da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde | Video
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.
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