Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: "Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 6'lı koalisyona göndermede bulunarak "Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz." dedi. Bahçeli, deprem felaketi nedeniyle seçim müziği kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli, Cumhur ittifakı için ise "Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan husumet cephesine karşı birlikteliktir..." dedi. Tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarıyla ilgili olarak ise "Karanlık bir planın ön hazırlığı" ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, kalktığı koalisyon masasına yeniden oturan Akşener hakkında sert ifadeler kullanırken "Bir kere satan yine satacaktır." dedi ve "Buradan açık yürekle tam bir inançla ifade ediyorum ki MHP, milletimiz için öngördüğü tehlikeler karşısında sonuna kadar direnecektir. Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. "Bu millet önüne gelenin yakıp yıkacağı millet değildir. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Türkiye'yi hedef alanlara karşı olan bir ittifaktır" açıklamasında bulundu.