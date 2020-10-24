Video Haber Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! Vergi, KYK, SGK borcu yapılandırma nasıl olacak? | Video

Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! Vergi, KYK, SGK borcu yapılandırma nasıl olacak? | Video

Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! Vergi, KYK, SGK borcu yapılandırma nasıl olacak? | Video
24.10.2020 | 20:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! 24 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı. Artış sürüyor! | Video 01:14
Son dakika! 24 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı. Artış sürüyor! | Video 24.10.2020 | 21:07
Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! Vergi, KYK, SGK borcu yapılandırma nasıl olacak? | Video 02:42
Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! Vergi, KYK, SGK borcu yapılandırma nasıl olacak? | Video 24.10.2020 | 20:42
Ermenistan PKK teröristlerinin taktiğini kullanıyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber'e konuştu | Video 18:02
"Ermenistan PKK teröristlerinin taktiğini kullanıyor" Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber'e konuştu | Video 24.10.2020 | 18:19
İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 02:50
İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 24.10.2020 | 18:03
Başkan Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog | Video 01:31
Başkan Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog | Video 24.10.2020 | 17:39
Esenyurt'ta yine taksici kavgası | Video 03:23
Esenyurt'ta yine taksici kavgası | Video 24.10.2020 | 16:57
Şişli'de otel odasındaki 3 kişiye silahlı saldırı | Video 00:57
Şişli'de otel odasındaki 3 kişiye silahlı saldırı | Video 24.10.2020 | 16:09
ABD'de bir başka George Floyd vakası! Siyahi vatandaş vurularak öldürüldü | Video 01:10
ABD'de bir başka George Floyd vakası! Siyahi vatandaş vurularak öldürüldü | Video 24.10.2020 | 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 37:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 24.10.2020 | 15:13
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert sözler! Zihinsel tedaviye ihtiyacın var | Video 02:09
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert sözler! "Zihinsel tedaviye ihtiyacın var" | Video 24.10.2020 | 15:11
Çatı Katı Aşk 16. final bölümünden fragman yayınlandı | Video 01:01
Çatı Katı Aşk 16. final bölümünden fragman yayınlandı | Video 24.10.2020 | 14:49
Yalnız yaşayan Elif teyzenin evinden 2 kamyonet çöp çıktı | Video 04:44
Yalnız yaşayan Elif teyzenin evinden 2 kamyonet çöp çıktı | Video 24.10.2020 | 14:05
Köpeğini gezdirirken kedi saldırısına uğrayan adamın korku dolu anları kamerada | Video 00:19
Köpeğini gezdirirken kedi saldırısına uğrayan adamın korku dolu anları kamerada | Video 24.10.2020 | 14:03
Mantar toplamaya giden çiftin cipi uçuruma yuvarlandı; koca öldü, eşi yaralandı | Video 00:52
Mantar toplamaya giden çiftin cipi uçuruma yuvarlandı; koca öldü, eşi yaralandı | Video 24.10.2020 | 14:02
12 ayrı suçtan aranan şüpheli hırsızlık girişimi sırasında böyle yakalandı | Video 00:39
12 ayrı suçtan aranan şüpheli hırsızlık girişimi sırasında böyle yakalandı | Video 24.10.2020 | 14:00
Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu | Video 00:40
Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu | Video 24.10.2020 | 13:59
Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi | Video 00:23
Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi | Video 24.10.2020 | 13:59
Azerbaycan askerine annesinden telefon: Korkma hiç sen, bir tanesini bırakma! | Video 00:23
Azerbaycan askerine annesinden telefon: Korkma hiç sen, bir tanesini bırakma! | Video 24.10.2020 | 13:04
Kadıköy'de silahlı çatışma! Kavganın görüntülerini 'Rambo Okan' çekti | Video 04:52
Kadıköy'de silahlı çatışma! Kavganın görüntülerini 'Rambo Okan' çekti | Video 24.10.2020 | 11:52
Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül, parti mi kuruyor? | Video 01:02
Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül, parti mi kuruyor? | Video 24.10.2020 | 11:47

AK Parti Gup Başkanvekili Mehmet Muş vergi yapılandırması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni istihdam paketine eklenmesi beklenen yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Peki; Hangi boçlar kapsam altında? Ödeme nasıl olacak? Taksitler ne zaman başlıyor? Ne kadar sürece ödenecek? İşte detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

500 milyar liralık yapılandırma paketi ile vergiden prime, trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçlar kolayca kapatılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Buna göre;

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?:
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları...

NE ZAMAN BAŞVURULACAK?:
Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

ÖDEME NASIL OLACAK?:
Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?:
İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

NE KADAR SÜREDE ÖDENECEK?:
Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA