Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mekonnen ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. İkili görüşmelerine devam eden Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile bir araya geldi.