Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde temaslarda bulundu | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde, Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Grup üyeleri ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü.
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