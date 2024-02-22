Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.