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Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran’da Güney Kafkasya toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran’da Güney Kafkasya toplantısına katıldı

23.10.2023 | 18:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

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