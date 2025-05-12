Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.