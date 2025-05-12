Video Haber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın kendini feshini değerlendirdi | Video

12.05.2025 | 15:04

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

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