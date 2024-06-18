Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Mekke'de bir tek vatandaşımızı ihbar etmedik” | Video
Hac döneminde Mekke-i Mükerreme'ye hac vizesi olmadan gelenlere yönelik Suudi Arabistan'ın uygulamalarından Türk vatandaşlarının da zarar görmelerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Biz Mekke'de hac döneminde hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik” dedi.
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