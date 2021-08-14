DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: Yapılarda deformasyon, yıkılma yok | Video
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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.