Dünya Joe Biden'ın bu görüntülerini konuşuyor! Joe Biden, İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyudu! | Video
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir toplantı düzenledi. Basına açık düzenlenen toplantıda Joe Biden uyuyakaldı. ABD Başkanı'nın basın toplantısı sırasında uyuyakalması ise dünya basınında gündem oldu. İşte Joe Biden'ın uyuyakaldığı o anlar...