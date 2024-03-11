Video Haber Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı

Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı

11.03.2024 | 00:10

Edirne’deki tarihi camilerde 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 07:19
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:11
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 09:37
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:11
Frankfurt’un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 08:08
Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:10
Tekirdağ’da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 00:30
Tekirdağ'da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 11.03.2024 | 00:11
Edirne’de Ramazan’ın ilk Teravih namazı kılındı 01:02
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:10
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 03:12
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 11.03.2024 | 00:10
Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı 00:42
Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı 10.03.2024 | 21:50
Aladağlar’da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti 03:18
Aladağlar'da kar kütlesi altında kalan dağcı hayatını kaybetti 10.03.2024 | 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının test sürücünü yaptı 10.03.2024 | 19:08
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 32:29
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 10.03.2024 | 18:32
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul’a yeni metro hattı | Video 04:39
Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! İstanbul'a yeni metro hattı | Video 10.03.2024 | 17:10
Başkan Erdoğan: İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı 52:47
Başkan Erdoğan: "İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı" 10.03.2024 | 15:04
DEM Parti’den küstah sözler! Türkiye ve Kürdistan’ı adım adım dolaşıyoruz | Video 00:31
DEM Parti'den küstah sözler! "Türkiye ve Kürdistan'ı adım adım dolaşıyoruz" | Video 10.03.2024 | 10:23
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 01:47
Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi, 20 şüpheli yakalandı | Video 10.03.2024 | 09:27
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 00:42
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne operasyon | Video 10.03.2024 | 09:27
İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın’ tepkisi | VİDEOHABER 01:45
İYİ Parti adayından CHP’li Başkana ‘PKK’nın avukatını yardımcın yapmayacaksın' tepkisi | VİDEOHABER 09.03.2024 | 17:36
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 43:33
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar | Video 09.03.2024 | 16:40
Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak | Video 09:41
Murat Kurum: "İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" | Video 09.03.2024 | 15:22
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuştu | Video 28:30
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu | Video 09.03.2024 | 13:44
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video 00:41
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video 09.03.2024 | 13:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA